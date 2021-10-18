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Net UYP, ağustosta 292,3 milyar dolar açık verdi

Net uluslararası yatırım pozisyonu Ağustos'ta 292,3 milyar dolar açık  verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ağustos ayında 2020 yıl sonuna  göre yüzde 16,4 oranında artışla 297,4 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 9,1 oranında azalışla 589,7 milyar dolar oldu. Böylece Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan  yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yıl sonunda -393,1 milyar dolar iken 2021 Ağustos sonunda -292,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre yüzde 26,2 oranında artışla 117,8 milyar dolar, diğer  yatırımlar kalemi yüzde 11,8 oranında artışla 121,1 milyar dolar  seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden  bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve  mevduatları yüzde 24,5 oranında artışla 52,2 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki  değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre yüzde 29,3 oranında  azalışla 166,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2020 yıl sonuna göre yüzde 6,9 oranında azalışla 107,6  milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yıl sonuna göre yüzde 18,8 oranında azalışla 23,7 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 7,6  oranında artışla 7,1 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt  içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 1,3 azalışla 45,6 milyar dolar seviyesine geriledi..

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2020 yıl sonuna göre yüzde 6 oranında  artarak 315,6 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt  içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2020 yıl sonuna göre yüzde 4,1 oranında artarak 34,7 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 1,5 oranında artarak 16 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,7 oranında azalarak 69,6 milyar doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,4 oranında  artarak 98,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.