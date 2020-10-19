Net UYP, ağustosta 364,8 milyar dolar açık verdi

19 Ekim 2020

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, 2020 Ağustos sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 10,2 oranında azalışla 227,4 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1 oranında azalışla 592,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2019 yıl sonunda -344,7 milyar dolar iken 2020 Ağustos sonunda -364,8 milyar dolar oldu.



Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2019 yıl sonuna göre yüzde 20,8 oranında azalışla 83,8 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 5,6 oranında azalışla 89,8 milyar dolar seviyesine indi. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 1,5 oranında artışla 48,2 milyar dolara çıktı. Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2019 yıl sonuna göre yüzde 11,8 oranında artışla 182,8 milyar dolar seviyesine ulaştı.



Portföy yatırımları 2019 yıl sonuna göre yüzde 21,3 oranında azalışla 104,4 milyar dolara geriledi Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2019 yıl sonuna göre yüzde 34,8 oranında azalışla 21,2 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 63,6 oranında azalışla 5,6 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 7,4 azalışla 45,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2019 yıl sonuna göre yüzde 1,1 oranında artarak 305,0 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2019 yıl sonuna göre yüzde 2,4 oranında azalarak 33,9 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde

20,1 oranında artarak 16,4 milyar dolara çıktı.



Bankaların toplam kredi stoku yüzde 6,3 oranında azalarak 63,6 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3,0 oranında azalarak 94,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.