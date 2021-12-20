Net UYP, ekimde 256 milyar dolar açık verdi

Net uluslararası yatırım pozisyonu Ekim'de 255,7 milyar dolar açık verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2021 Ekim sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 20,0 oranında artışla 306,8 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 12,1 oranında azalışla 562,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yıl sonunda -384,7 milyar ABD doları iken 2021 Ekim sonunda -255,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre yüzde 32,9 oranında artışla 123,9 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 14,2 oranında artışla 123,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 20,6 oranında artışla 50,5 milyar ABD doları olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre yüzde 36,6 oranında azalışla 145,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 2020 yıl sonuna göre yüzde 7,7 oranında azalışla 104,3 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yıl sonuna göre yüzde 26,9 oranında azalışla 21,3 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 16,6 oranında azalışla 5,5 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 2,4 artışla 47,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2020 yıl sonuna göre yüzde 5,0 oranında artarak 312,4 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2020 yıl sonuna göre yüzde 4,5 oranında artarak 34,8 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde 13,3 oranında azalarak 13,6 milyar ABD doları olmuştur.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 4,1 oranında azalarak 68,7 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,5 oranında artarak 97,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir."