Net UYP, ekimde 341 milyar dolar açık verdi

18 Aralık 2019

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Ekim sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 8,1 oranında artışla 247,7 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 1,8 oranında azalışla 588,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.



Açıklamada şöyle denildi:



"Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2018 yıl sonunda -370,4 milyar ABD doları iken 2019 Ekim sonunda -341,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi

2018 yıl sonuna göre yüzde 12,4 oranında artışla 104,6 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,8 oranında artışla 93,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 3,9 oranında artışla 46,5 milyar ABD doları olmuştur.



Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 5,3 oranında artışla 156,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.



Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 5,8 oranında azalışla 131,8 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 1,6 oranında azalışla 29,0 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 16,3 oranında azalışla 15,5 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 1,9 artışla 49,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.



Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 3,4 oranında azalarak 300,3 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 6,9 oranında artarak 34,2 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde 2,4 oranında azalarak 13,7 milyar ABD doları olmuştur.



Bankaların toplam kredi stoku yüzde 15,3 oranında azalarak 69,1 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 4,6 oranında azalarak 101,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir."