Net UYP, mayısta 226 milyar dolar açık verdi

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,9 oranında azalışla 282,9 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 6,0 oranında azalışla 509,0 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP Mayıs sonunda 226,1 milyar dolar açık yönünde gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"2022 Mayıs sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,9 oranında azalışla 282,9 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 6,0 oranında azalışla 509,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2021 yıl sonunda -253,2 milyar ABD doları iken 2022 Mayıs sonunda -226,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2021 yıl sonuna göre yüzde 8,5 oranında azalışla 101,7 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,3 oranında artışla 124,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 2,2 oranında artışla 52,6 milyar ABD doları olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2021 yıl sonuna göre yüzde 21,2 oranında azalışla 109,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 2021 yıl sonuna göre yüzde 9,3 oranında azalışla 87,1 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2021 yıl sonuna göre yüzde 9,2 oranında azalışla 16,7 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 51,7 oranında azalışla 1,7 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 5,5 azalışla 42,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,0 oranında artarak 312,1 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2021 yıl sonuna göre yüzde 4,5 oranında artarak 36,4 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde 16,2 oranında artarak 11,3 milyar ABD doları olmuştur.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 4,1 oranında azalarak 63,7 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,5 oranında azalarak 95,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir."