Net UYP, şubatta 333 milyar dolar açık verdi

20 Nisan 2020

Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, şubat ayında Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 0,2 oranında azalışla 251,4 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 3,3 oranında azalışla 584,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2019 yıl sonunda -352,1 milyar ABD doları iken 2020 Şubat sonunda -332,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2019 yıl sonuna göre yüzde 2,1 oranında artışla 107,7 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,3 oranında azalışla 92,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 5,7 oranında azalışla 44,8 milyar ABD doları oldu.

Doğrudan yatırımlar yüzde 6,4 düştü

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2019 yıl sonuna göre yüzde 6,4 oranında azalışla 155,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.



Portföy yatırımları 130 milyar dolara indi

Portföy yatırımları 2019 yıl sonuna göre yüzde 4,4 oranında azalışla 129,9 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2019 yıl sonuna göre yüzde 13,5 oranında azalışla 28,2 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 18,9 oranında azalışla 12,5 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3,3 artışla 50,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.



Diğer yatırımlarda yüzde 1.1 gerileme

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2019 yıl sonuna göre yüzde 1,1 oranında azalarak 298,7 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2019 yıl sonuna göre yüzde 0,1 oranında artarak 34,8 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde 13,4 oranında artarak 15,5 milyar ABD doları oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,1 oranında azalarak 65,5 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,9 oranında azalarak 96,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.