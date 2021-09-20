Net UYP, temmuzda 290 milyar dolar açık verdi

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, geçen temmuz sonu itibarıyla 2020 yıl sonuna göre, yüzde 10,3 oranında artışla 282 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 11,8 oranında azalışla 572 milyar dolar oldu. Böylece net uluslararası yatırım pozisyonu temmuz ayında 290 milyar dolar açık verdi.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yıl sonunda -393,1 milyar dolar iken 2021 Temmuz sonunda -290,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre yüzde 13,4 oranında artışla 105,8 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 10,0 oranında artışla 119,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 24,5 oranında artışla 52,2 milyar ABD doları olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre yüzde 32,8 oranında azalışla 158,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 2020 yıl sonuna göre yüzde 8,8 oranında azalışla 105,4 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yıl sonuna göre yüzde 27,1 oranında azalışla 21,3 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 0,2 oranında azalışla 6,5 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 1,1 artışla 46,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2020 yıl sonuna göre yüzde 3,5 oranında artarak 308,5 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2020 yıl sonuna göre yüzde 4,4 oranında artarak 34,8 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde

3,4 oranında azalarak 15,2 milyar ABD doları olmuştur.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 1,0 oranında azalarak 70,7 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,9 oranında artarak 98,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir."