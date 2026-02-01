Netcad Yazılım halka arzı son 20 ayın rekorunu kırdı, Netcad Yazılım borsada ne zaman işlem görecek? Netcad Yazılım halka arz kaç lot verdi

Türkiye'nin köklü yazılım şirketlerinden Netcad Yazılım, sermaye piyasalarına adım atmak üzere gerçekleştirdiği halka arz sürecini büyük bir ilgiyle noktaladı.

İnfo Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla 28-29-30 Ocak 2026 tarihlerinde talep toplama süreci tamamlandı. Halka arz edilen pay adedine karşılık yaklaşık 5,6 kat talep toplayan Netcad Yazılım, toplamda yaklaşık 1 milyon yatırımcıya ulaşarak son 20 ayın en yüksek seviyesine imza attı.

37 yıllık tecrübesiyle yerel yönetimler, kamu kurumları ve özel sektörün dijital dönüşümüne yönelik yazılım çözümleri geliştiren Netcad Yazılım'ın halka arzına yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi gösterildi. Eşit dağıtım esasına göre gerçekleştirilen halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılardan 1.022.457 başvuru ile tahsisatın 2,6 katı talep geldi. Yurt içi kurumsal yatırımcılar 12,1 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılar ise 4 kat talep oluşturdu. Toplamda 1.022.745 yatırımcıdan başvuru alınırken, bu rakam halka arz büyüklüğünün 5,6 katına karşılık geldi.

40 milyon adet pay tahsis edildi

Dağıtım kapsamında 994.717 yurt içi bireysel yatırımcıya 24 milyon pay, 270 yurt içi kurumsal yatırımcıya 12 milyon pay ve 11 yurt dışı kurumsal yatırımcıya 4 milyon pay olmak üzere toplam 40 milyon adet pay tahsis edildi. Tahsisat oranları yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 60, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 30 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için yüzde 10 olarak belirlendi.

1 milyon başvuru eşiği aşıldı

Netcad Yazılım halka arzı, dağıtım yapılan yatırımcı sayısı açısından son 20 ayın rekorunu kırarken, uzun süredir aşılamayan 1 milyon başvuru eşiğinin de yeniden geçilmesini sağladı.