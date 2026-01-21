Netflix hisselerinde hedef fiyatlar güncellendi

Küresel finans dünyasının önde gelen aracı kurumları Netflix Inc. hisseleri için belirledikleri hedef fiyatlarda güncel piyasa koşullarını göz önüne alarak önemli değişiklikler yaptı.

Yapılan değerlendirmelerde, kurumların birçoğunun şirket hisselerine dair beklentilerini aşağı yönlü revize ettiği görüldü.

Bu kapsamda Needham, Netflix için hedef fiyatını 150 dolardan 120 dolara indirdi.

MoffettNathanson da benzer şekilde hedef fiyatını 25 dolar düşürerek 115 dolar seviyesine çekti.

BMO Capital Markets, Netflix hissesi için hedef fiyatını 143 dolardan 135 dolara revize ederken, Morgan Stanley hedef fiyatını 120 dolardan 110 dolara düşürdüğünü açıkladı.

HSBC ise daha sınırlı bir değişiklik yaparak hedef fiyatını 107 dolardan 106 dolara indirdi.

Öte yandan Deutsche Bank, diğer kurumların aksine Netflix için hedef fiyatını yukarı yönlü güncelledi ve 95 dolardan 98 dolara çıkardı.