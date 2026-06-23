Netflix'te alarm zilleri: Hisselerde son 1 yılın en dip seviyesi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Netflix hisseleri, eğlence sektöründe rekabeti kızıştıran gelişmelerin ardından yüzde 6'ya yakın değer kaybederek son 1 yılın en düşük seviyesine yaklaştı.

Roku ve Instagram TV etkisi

Fox'un Roku ile birleşme ihtimali ve Meta'nın Instagram'ı Samsung akıllı televizyonlara entegre etme planını içeren "Instagram for TV" uygulamasını açıklamasının ardından bazı yatırımcılar Netflix'in sektördeki değişime ayak uydurup uyduramadığını sorgulamaya başladı.

Bu endişelerin gölgesinde Netflix hisseleri 71,8 dolardan düşerek 52 haftalık dip seviyeye yaklaştı.

Meta, "Instagram for TV" ile Instagram deneyimini akıllı telefonlardan, televizyonlara taşımaya hazırlanırken uygulama, Google TV ve Amazon Fire TV gibi diğer popüler akıllı televizyon platformlarında da kademeli olarak kullanıma sunuldu.

Öte yandan Fox'un ay başında Netflix benzeri bir platform olan Roku için yaptığı 22 milyar dolarlık satın alma teklifi de hızla büyüyen reklam destekli yayın pazarında Netflix'in rakiplerinin arttacağı yönünde yorumlandı.

Alım fırsatı mı?

Buna rağmen Netflix, yayın sektöründeki güçlü konumunu korurken, birçok rakibine kıyasla güçlü nakit akışı ile yıllık 20 milyar dolarlık içerik harcamasını rahatlıkla finanse edebiliyor.

Şirketin düzenli fiyat artışına rağmen her geçen gün büüyyen abone sayısı ve hızla gelişen reklam ağı uzun vadeli yatırımcıları çekmeye devam ederken, hisselerdeki düşüş ise alım fırsatı olarak değerlendiriliyor.