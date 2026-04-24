Netflix’ten dev geri alım hamlesi: 25 milyar dolarlık program açıklandı

Netflix, son finansal sonuçlarının ardından yatırımcı güvenini pekiştiren önemli bir karar aldı. Şirket yönetim kurulu, mevcut 6,8 milyar dolarlık plana ek olarak 25 milyar dolarlık yeni bir hisse geri alım programını devreye soktu.

Bilanço güçlü geldi, hisse düştü

Netflix’in açıkladığı sonuçlara göre hisse başına kâr 1,23 dolar ile 0,76 dolarlık beklentiyi aştı. Gelir 12,25 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, serbest nakit akışı 5,09 milyar dolarla tahminlerin neredeyse iki katına çıktı. Ancak bazı kritik göstergelerin beklentiyi karşılamaması nedeniyle hisse, bilanço sonrası işlemlerde yüzde 13’ten fazla geriledi.

2,8 milyar dolarlık cayma bedeli

Şirket, yılın başında Warner Bros. Discovery için yürütülen satın alma sürecinden çekildi. Netflix, anlaşmayı finansal açıdan cazip bulmayarak geri adım attı ve bu süreçte 2,8 milyar dolarlık cayma bedeli elde etti.

Geri alım planı büyütüldü

Yeni 25 milyar dolarlık program, Netflix’in sermaye iade stratejisini önemli ölçüde genişletti. Toplamda 31,8 milyar dolara ulaşan plan, şirketin güçlü nakit üretme kapasitesine duyduğu güveni ortaya koyuyor. Program kapsamında geri alınacak hisse sayısı netleşmezken, şirketin süreci esnek şekilde yönetebileceği belirtildi.

Yönetimde değişim süreci

Netflix’te ayrıca önemli bir yönetim değişikliği yaşandı. Eş CEO Reed Hastings’in görevden ayrılması, şirketin uzun vadeli stratejisinde yeni bir dönemin başladığına işaret ediyor.