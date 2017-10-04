New York borsası, 3. günü de rekorla kapattı
New York borsasında endeksler, günü rekor seviyelerden tamamladı. Borsada endeksler 3 gündür rekorla kapanıyor.
New York borsasında, Dow Jones Sanayi Endeksi 19,97 puanlık (yüzde 0,09) artışla 22.661,64 puana ulaşırken, 6 işlem günü art arda yükseliş kaydetmiş oldu.
Standard & Poor's 500 Endeksi 3,16 puanlık (yüzde 0,12) yükselişle 2.537,74 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 2,91 puan (yüzde 0,04) değer kazanarak 6.534,63 puana çıktı. Her 2 endeks 7 işlem günü üst üste kazançlarla kapandı.
Ayrıca her 3 endeks, günü rekor seviyelerden tamamlamış oldu.
Kaynak: AA