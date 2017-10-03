ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C
  • Finans
  • New York borsası, açılış rekorunu yeniledi

New York borsası, açılış rekorunu yeniledi

New York borsasında endeksler, telekomünikasyon şirketlerinin hisselerindeki artışla güne rekor seviyeden başladı.

New York borsası, açılış rekorunu yeniledi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

New York borsası açılışında, Dow Jones Sanayi Endeksi 42,77 puanlık (yüzde 0,19) artışla 22.600,37 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,76 puanlık (yüzde 0,11) yükselişle 2.531,88 puana ulaştı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 11,58 puan (yüzde 0,18) değer kazanarak 6.528,30 puana yükseldi.

Böylece, her üç endeks dünü rekorlarla tamamladıktan sonra bugün rekor seviyelerden açılmış oldu.

Açılışta, ABD'li telekomünikasyon şirketlerinden Sprint'in hisse başına değeri yüzde 1,7 yükselirken, Verizon hisseleri yüzde 0,3 artış gösterdi.

Kaynak: AA

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.