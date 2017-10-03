New York borsası, açılış rekorunu yeniledi
New York borsasında endeksler, telekomünikasyon şirketlerinin hisselerindeki artışla güne rekor seviyeden başladı.
New York borsası açılışında, Dow Jones Sanayi Endeksi 42,77 puanlık (yüzde 0,19) artışla 22.600,37 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,76 puanlık (yüzde 0,11) yükselişle 2.531,88 puana ulaştı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 11,58 puan (yüzde 0,18) değer kazanarak 6.528,30 puana yükseldi.
Böylece, her üç endeks dünü rekorlarla tamamladıktan sonra bugün rekor seviyelerden açılmış oldu.
Açılışta, ABD'li telekomünikasyon şirketlerinden Sprint'in hisse başına değeri yüzde 1,7 yükselirken, Verizon hisseleri yüzde 0,3 artış gösterdi.
Kaynak: AA