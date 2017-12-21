New York borsası büyüme verisi sonrası artıda
Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,30, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,24 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.
New York borsası, ABD'de açıklanan büyüme verisinin ardından güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından, Dow Jones Sanayi Endeksi 75,22 puan (yüzde 0,30) artışla 24.801,87 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 6,54 puan (yüzde 0,24) kazançla 2.685,79 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 12,68 puan (yüzde 0,18) değer kazanarak 6.973,64 puana çıktı.
ABD ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 3,2 büyüme kaydetti.
ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) rakamını nihai olarak revize etti. Geçen ay yüzde 3,3 olarak açıklanan GSYH artışı yüzde 3,2 olarak güncellendi.
ABD, 3. çeyrekte yüzde 3.2 büyüdü
Kaynak: AA