New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, ekonomik büyümedeki yukarı yönlü revizyona rağmen güne satış ağırlıklı başladı.
New York borsası açılışında, Dow Jones Sanayi Endeksi 27,82 puan (yüzde 0,12) düşüşle 22.312,89 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,08 puan (yüzde 0,08) azalışla 2.504,96 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 13,79 puan (yüzde 0,21) değer kaybıyla 6.439,47 puandan açıldı.
ABD Ticaret Bakanlığının bugün açıklanan verilerine göre, bu yılın ikinci çeyreğine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışı yüzde 3’ten yüzde 3,1'e revize edildi.
Yüzde 3 seviyesindeki piyasa beklentisinin üstünde açıklanan veri, ayrıca 2015’in ilk çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme hızı olarak kayıtlara geçti. Ekonomi 2015’in ilk çeyreğinde yüzde 3,2, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 1,2 büyüme göstermişti.
Kaynak: AA