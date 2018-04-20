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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüşle haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsası, haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı. 

Dow Jones Sanayi Endeksi 42,75 puan (yüzde 0,17) düşüşle 24.622,14 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,36 puan (yüzde 0,12) azalışla 2.689,77 puandan açıldı. 

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 30,79 puan (yüzde 0,43) değer kaybıyla 7.207,27 puana geriledi. 

Açılışta, Apple'ın hisseleri yüzde 2,3 düşerken, Microsoft'un hisseleri yüzde 0,7 değer kaybetti.

Kaynak: AA

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