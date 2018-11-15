New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası güne düşüşle başladı.
New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,75 azalışla 24.892,18 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,73 kayıpla 2.681,84 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 değer kaybıyla 7.109,33 puanda seyrediyor.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD’de perakende satışlar, ekim ayında yüzde 0,8 artarak yüzde 0,5 seviyesindeki beklentiyi geride bıraktı.
Analistler, petrol fiyatlarındaki seyrin küresel piyasaların gündeminin üst sıralarında olmaya devam ettiğini belirtti.
Kaynak: AA