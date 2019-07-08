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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York borsası düşüşle açıldı
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Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,49 azalışla 26.789,03 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,44 kayıpla 2.997,16 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,61 kayıpla 8.111,84 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, bu hafta gündemin odağında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz politikasına ilişkin yapacağı iletişimin olduğuna değinerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi baskısı karşısında Fed yetkililerinin söylemlerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi.

Kaynak: AA

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