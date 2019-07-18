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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York borsası düşüşle açıldı
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Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,27 azalışla 27.146,06 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,23 kayıpla 2.977,50 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 değer kaybıyla 8.153,87 puan seviyelerinde seyrediyor.

ABD'de açıklanmaya başlayan şirket karlarına ilişkin zayıf beklentiler ve ticaret savaşı endişeleri, pay piyasalarında risk iştahını azalttı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret konusunda yeni yaptırımları devreye sokabileceğini açıklaması ve müzakerelerin Çinli teknoloji devi Huawei nedeniyle tıkandığına ilişkin yorumlar, piyasalarda ticaret savaşı endişelerini arttırdı.

Bununla birlikte açıklanmaya başlayan ikinci çeyrek şirket bilançolarına ilişkin tedirginlikler de yatırımcıların pay piyasalarında satış tarafında yer almalarına neden oldu.

Kaynak: AA

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