ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
29 °C

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York borsası düşüşle açıldı
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,27 azalışla 26.511,32 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,34 düşüşle 2.943,38 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 değer kaybıyla 8,056,78 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ticaret savaşına ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarına ilişkin belirsizliklerin New York borsasını olumsuz etkilediğini belirtti.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD’de temmuz ayına ilişkin tarım dışı istihdam 164 bin artarak beklentilerin hemen altında gerçekleşti. Tahminler, haziran ayında 224 bin artan tarım dışı istihdamın temmuzda 165 bin artması yönündeydi.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap