New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,39 azalışla 29.282,78 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,33 düşüşle 3.369,04 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 azalışla 9.679,04 puandan işlem gördü.
ABD'de dün resmi tatil nedeniyle kapalı olan piyasaların bugüne düşüşle başlamasında, Apple'ın ocak-mart dönemine ilişkin ciro hedefine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ulaşamayacağını duyurması etkili oldu.
Kaynak: AA