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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin devam etmesi nedeniyle, haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 1,92 azalışla 25.270,83 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 3,2 düşüşle 2.885,80 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 4,61 azalışla 8.269,74 puandan işlem gördü.

Kovid-19 salgınının dünya genelinde hızla yayılması ve ekonomiye etkilerine ilişkin endişelerin artması nedeniyle, endekslerdeki aşağı yönlü seyir sürüyor. Analistler, piyasaların 2008 finansal krizinden bu yana en kötü haftasını yaşadığını belirtiyor.

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