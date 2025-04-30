New York borsası düşüşle açıldı

ABD ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez küçülme kaydederken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Öncü verilere göre ülkede Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), yılın ilk çeyreğinde artış beklentilerinin aksine yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,3 azaldı.

Gıda ve enerji fiyatlarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise aynı dönemde yüzde 3,5 ile beklentilerin üzerinde yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülke ekonomisinin daralmasından eski başkan Joe Biden'ı sorumlu tuttu.

Trump, "Tarifelerle hiçbir ilgisi yok, sadece (Biden) bize kötü rakamlar bıraktı. Ama büyüme başladığında, benzeri görülmemiş bir şey olacak. Sabırlı olun." ifadelerini kullandı.

Analistler, tarifeler dolayısıyla yüksek maliyetlerden kaçınmak isteyen işletmeler tarafından ithal edilen rekor seviyedeki malların GSYH üzerinde baskı yaptığını belirterek, resesyon endişelerinin alevlendiğini ifade etti.

ABD'de mal ticareti açığı martta bir önceki aya göre yüzde 9,6 artarak 162 milyar dolara yükselirken, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Ülkede özel sektör istihdamı da nisanda 62 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı da geçen hafta yüzde 6,89'a gerilerken, başvurular ekonomik belirsizlik ve iş gücü piyasasındaki zayıflığın etkisiyle yüzde 4,2 azaldı.