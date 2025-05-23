New York Borsası, düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,07 azalarak 41.411,75 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,16 azalışla 5.774,45 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,65 kayıpla 18.612,93 puana indi.

ABD Başkanı Trump'ın AB ve Apple'a yönelik tarife tehditleriyle pay piyasaları haftanın son işlem gününe negatif başlangıç yaptı.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB ile yapılan ticaret görüşmelerinin hiçbir yere varmadığına işaret ederek, "Bu nedenle 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50'lik bir tarife uygulanmasını öneriyorum. Eğer ürün ABD'de kurulmuş ya da üretilmişse gümrük vergisi uygulanmayacak." ifadesini kullandı.

Donald Trump, bir başka paylaşımında ise ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ı hedef alarak, Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook'a da uzun zaman önce ABD'de satılacak iPhone'ların Hindistan ya da başka ülkede değil, ABD'de üretilmesini beklediğini söylediğini anımsattı. Trump, "Eğer durum böyle değilse Apple tarafından ABD'ye en az yüzde 25'lik gümrük vergisi ödenmeli." açıklamasında bulundu.

Trump'ın açıklaması sonrası Apple'ın hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Bu gelişmelerle piyasalardaki risk algısı artarken, "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi iki haftadan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine çıktı ve 25,2'ye yükseldi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in geçen hafta kamu borcu ve faiz ödemelerindeki artışı gerekçe göstererek ABD'nin kredi notunu düşürmesi ve Cumhuriyetçilerin kapsamlı vergi indirimi tasarısının ülkenin borcunu daha da artıracağına dair beklentiler ABD'nin mali görünümüne yönelik endişeleri artırmıştı. Bu gelişmelerle hafta başından bu yana yükseliş kaydeden tahvil faizlerinde ise bir miktar gevşeme görüldü. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,50 seviyesine geriledi.