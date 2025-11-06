New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 azalarak 47.258,15 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,17 azalışla 6.784,91 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 kayıpla 23.439,99 puana indi.

ABD'li şirketlerin bilançoları yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, teknoloji hisselerinin değerlemelerine ilişkin belirsizlik ve ekonomik verilerden alınan karışık sinyallerle pay piyasalarında açılışta aşağı yönlü bir seyir izlendi.

ABD'de federal hükümetin kapalı kalması ekonomik veri akışını aksatırken, bu süreçte alternatif göstergeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Ülkede dün insan kaynakları ve iş yönetimi hizmetleri sunan ADP tarafından açıklanan verilerin özel sektör istihdamın ekimde beklentilerin üzerinde arttığını göstermesine karşın bugün açıklanan veriler işten çıkarmaların yükseldiğine işaret etti.

Açıklanan veya onaylanan işten çıkarmaların kaydını tutan danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas'ın verilerine göre, ABD'de geçen ay açıklanan işten çıkarmalar, 22 yılın en yüksek ekim verisi olarak kayıtlara geçti.

ABD merkezli işverenlerin işten çıkarıldığını duyurduğu kişi sayısı, ekimde yıllık bazda yüzde 175 artışla 153 bin 74 kişiye çıktı.

Şirketlerin finansal sonuçları da yatırımcılar tarafından izlenirken, yarı iletken üreticisi Qualcomm'un hisseleri, karı ve gelirinin üç aylık dönemde beklentileri aşması ve güçlü öngörülerde bulunmasına rağmen yüzde 1'in üzerinde geriledi.

Teslimat şirketi DoorDash'in hisseleri de üçüncü çeyrekteki karının beklentilerin altında kalmasının ardından yüzde 14'ü aşkın değer kaybetti.

İlaç şirketi Moderna'nın hisseleri ise şirketin üçüncü çeyrekte beklenenden az zarar açıklamasının ardından yüzde 4'ün üzerinde yükseldi.

Sosyal medya şirketi Snap'in hisseleri de üçüncü çeyrekte gelirinin beklentileri aşması ve Perplexity AI ile iş birliği açıklaması sonrası yüzde 11'in üzerinde değer kazandı.