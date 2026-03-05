New York borsası düşüşle açıldı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının altıncı gününde pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında yer alırken analistler, artan enerji ve nakliye maliyetlerinin enflasyonu körükleyebileceğinden ve bu durumun ABD Merkez Bankasının (Fed) politika kararlarını daha da zorlaştırabileceğinden endişe duyulduğunu belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamaları izlenirken, Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda, ABD ve İsrail'in İran ile savaşı karşısında Merkez Bankasının nasıl tepki vereceğinin, bu durumun ABD ekonomisi üzerindeki etkisinin ne kadar süreceğine bağlı olacağını söyledi.

Benzin fiyatlarının yükselmesinin enflasyonist bir durum olduğunu belirten Barkin, "Teoride para politikası kısa vadeli şokları göz ardı eder, ancak uzun vadeli şokları göz ardı etmezsin ve bence insanlar bu konuda çok fazla değerlendirme yapmak zorunda kalacak." dedi.

Barkin, Fed'in geçen yılki faiz indirimlerinin "iş gücü piyasasına yönelik risklerin arttığı, enflasyona yönelik risklerin ise azaldığı yönündeki algıya" dayandığını anımsatarak, ancak son birkaç ayda gelen verilerin bunun ters yönde hareket ettiğine işaret ettiğini aktardı.

Makroekonomik veri cephesinde ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Şubat ile biten haftada değişmeyerek 213 bin seviyesinde kaldı ve beklentilerin altında gerçekleşti.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, 2025'in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti geçen yıl ekim-aralık döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Ayrıca, ABD'de ithalat fiyat endeksi ocakta aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artarken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Kurumsal tarafta da yarı iletken ve altyapı yazılımları üreten Broadcom'un yapay zeka çip gelirinin gelecek yıl 100 milyar doları aşacağı tahminini açıklamasıyla şirketin hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı.