New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,35 azalarak ⁠51.648,48 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 azalışla 7.721,7 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,49 kayıpla 26.935,76 puana indi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması için sunduğu 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesiyle artan jeopolitik gerilim yatırımcıların risk iştahını baskıladı.

Trump'ın açıklamasının ardından ABD ile İran arasında yakın zamanda ateşkes sağlanacağına yönelik beklentilerin zayıflaması, petrol fiyatlarını yukarı çekti.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 2,4 artarak 106,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 2 artışla 94,40 dolardan alıcı buldu.

Enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi, tahvil faizlerini tırmandırdı. ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 4 baz puan artışla yüzde 5,22'ye ulaştı. 30 yıllık hazine tahvili faizi de 4 baz puan yükselerek yüzde 5,54'e çıktı.

Ticaret cephesinde ise ABD ile Çin'in geçen hafta 30'ar milyar dolarlık ürün için daha elverişli tarife uygulamasına yönelik tavsiyeler üzerinde uzlaşması yatırımcılara bir miktar rahatlama sağladı. İki ülke ayrıca ticari ateşkesin iki ay uzatılarak 10 Ocak'a kadar devam etmesi konusunda mutabık kaldı.

Öte yandan, Nvidia'nın hisseleri, şirketin 150 milyar dolarlık ek hisse geri alımı yapacağını duyurması sonrasında yüzde 2 kazançla güne başladı.

Bu hafta, çarşamba yayımlanacak ağustos ayı kişisel tüketim harcamaları verileri ile cuma açıklanacak istihdam raporu yatırımcıların odağında yer alacak.