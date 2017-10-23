ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
20 °C
  • Finans
  • New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

New York borsası düşüşle kapandı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

New York borsası kapanışında, Dow Jones Sanayi Endeksi 53,91 puan (yüzde 0,23) azalışla 23.274,72 puana, Standard & Poor's (S&P) 500 Endeksi 10,23 puanlık (yüzde 0,40) düşüşle 2.564,98 puana geriledi. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 42,23 puan (yüzde 0,64) değer kaybederek 6.586,83 puana indi.

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri, yeni haftaya 6 günlük yükseliş eğilimlerini sonlandırarak başladı.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.