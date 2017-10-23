New York borsası düşüşle kapandı
New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.
New York borsası kapanışında, Dow Jones Sanayi Endeksi 53,91 puan (yüzde 0,23) azalışla 23.274,72 puana, Standard & Poor's (S&P) 500 Endeksi 10,23 puanlık (yüzde 0,40) düşüşle 2.564,98 puana geriledi. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 42,23 puan (yüzde 0,64) değer kaybederek 6.586,83 puana indi.
Dow Jones ve S&P 500 endeksleri, yeni haftaya 6 günlük yükseliş eğilimlerini sonlandırarak başladı.
Kaynak: AA