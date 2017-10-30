New York borsası düşüşle kapandı

30 Ekim 2017

New York borsasında, Dow Jones Sanayi Endeksi 85,45 puan (yüzde 0,36) azalarak 23.348,74 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 8,24 puan (yüzde 0,32) düşüşle 2.572,83 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi 2,30 puan (yüzde 0,03) değer kaybıyla 6.698,96 puana düştü.

Uzmanlar, daha önce tek hamlede yüzde 35'ten 20'ye indirilmesi planlanan kurumlar vergisi oranının 2022'ye kadar her yıl kademeli olarak 3 puan düşürülmesinin Cumhuriyetçi Parti tarafından görüşüldüğüne işaret ederek, bunun ABD'li yatırımcılarda hayal kırıklığına neden olduğunu ve satış pozisyonu yarattığını belirtti.

ABD'li perakende devlerinden Macy's ve Target'ın hisse başına değeri yüzde 4,4 ve yüzde 1,2 değer kaybederken, Walmart hisseleri yüzde 1,4 geriledi.

Kaynak: AA