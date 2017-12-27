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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, Noel tatilinin ardından haftanın ilk işlem gününü sınırlı düşüşle tamamladı.

New York borsası düşüşle kapandı
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Noel tatilinin ardından haftanın ilk işlem gününü sınırlı düşüşle tamamlayan New York borsasının kapanışında Dow Jones Sanayi Endeksi 7,85 puan (yüzde 0,03) azalışla 24.746,21 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,84 puan (yüzde 0,11) kayıpla 2.680,50 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 23,71 puan (yüzde 0,34) düşüşle 6.936,25 puana geriledi.

Analistler, endekslerdeki sınırlı değer kaybına teknoloji devi Apple’ın hisselerinde yeni iPhone modeline yönelik talebin beklentiyi karşılamaması nedeniyle yaşanan yüzde 2,5'lik sert gerilemenin öncülük ettiğini belirtiyor. 

Kaynak: AA

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