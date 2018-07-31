New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüşle haftanın ilk işlem gününü kayıplarla tamamladı.
New York borsası haftanın ilk işlem gününü kayıplarla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 144,23 puan (yüzde 0,57) düşüşle 25.306,83 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 16,22 puan (yüzde 0,58) azalışla 2.802,60 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 106,99 puan (yüzde 1,38) değer kaybıyla 7.630,43 puana düştü.
E-ticaret devi Amazon'un hisseleri yüzde 2,1 gerilerken Facebook hisseleri yüzde 2,2 ve Netflix hisseleri yüzde 5,7 değer kaybetti.
Kaynak: AA