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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

New York borsası düşüşle kapandı
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Kapanışta, Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,98 azalışla 25.864,78 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,71 kayıpla 2.972,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,87 düşüşle 8.575,62 puana indi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, salgının küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişelerin artması piyasalardaki aşağı yönlü seyirde etkili oldu.

Kaynak: AA

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