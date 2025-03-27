New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,37 azalarak 42.299,70 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 azalışla 5.693,31 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,53 kayıpla 17.804,03 puana geriledi.

Trump'ın attığı yeni tarife adımları risk algısının yüksek kalmasına neden olurken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Trump, 2 Nisan'da açıklanması planlanan karşılıklı tarifeler öncesinde, ithal otomobil ve hafif ticari araçlar ile temel otomobil parçalarına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi dün imzaladı.

Trump'ın otomobil endüstrisine yönelik tarife kararına birçok ülkeden tepki gelirken, Avrupa Birliği'nin (AB), ABD'nin ithal otomobillere yönelik yeni tariflerine karşı alınacak önlemler konusunda hazırlık yaptığı bildirildi.

Washington yönetiminin ithal otomobillere yönelik yeni tarifeleri, Kuzey Amerika genelinde geniş tedarik zincirlerine sahip olan otomobil üreticilerinin hisselerini olumsuz etkiledi. ABD'li otomobil üreticilerinden General Motors'un hisseleri yüzde 7,3 ve Ford'un hisseleri yüzde 3,9 değer kaybetti.

Trump'ın yeni tarife açıklamalarının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,36'ya çıkarken, dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 103,9 seviyesine geriledi.

Analistler, Trump'ın tarife politikasının belirsizlikleri artırdığını, enflasyonist baskıları körükleyebileceğinden ve ekonomik büyümeye zarar verebileceğinden endişe duyulduğunu belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD ekonomisinin geçen yılın son çeyreğine ilişkin büyüme oranı yukarı yönlü revize edildi. Buna göre, ABD ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,4 ile tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti.

Ülkenin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ocak ayında yayınlanan öncü veriler ve şubat ayında yayınlanan ikinci tahminde ekonominin geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,3 büyüdüğü öngörülmüştü.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 22 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 1000 kişi azalışla 224 bine indi ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ülkede "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı ise şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,9 azalışla 147,9 milyar dolara gerilese de piyasa beklentilerini aştı.

Analistler, ABD'deki ekonomik gidişat ve enflasyonla mücadele sürecine ilişkin daha çok bilgi için yarın açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verilerinin yakından takip edileceğini belirtti.