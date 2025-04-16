New York borsası düşüşle kapandı

ABD'nin Çin'e yeni çip ihracatı kısıtlamaları sonrası teknoloji hisselerindeki satış dalgası hızlanırken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) dün bildirimde bulunan Nvidia, H20 entegre devrelerinin Çin'e ve belirli diğer ülkelere sevkiyatı için lisans zorunluluğu getirildiğini belirtti.

H20 devrelerine getirilen yeni ihracat kontrolleri dolayısıyla 5,5 milyar dolara kadar maliyet beklediğini kaydeden Nvidia'nın hisseleri, yüzde 7'ye yakın geriledi.

Diğer büyük teknoloji hisselerindeki düşüş de Tesla için yüzde 5, Apple, Microsoft ve Meta için yaklaşık yüzde 4, Amazon için yüzde 3 ve Alphabet için yüzde 2 oldu.

Trump yönetiminin Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek'in ABD teknolojisini satın almasını engelleyecek cezalar üzerinde durduğu ve Amerikalıların bu girişimin hizmetlerine erişimini yasaklamayı değerlendirdiğine dair haber de teknoloji hisselerini baskıladığı belirtildi.

Analistler, söz konusu ihracat kısıtlamalarının ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin gelişmiş yarı iletkenlerin Çin'e satılmasını engellemeye yönelik en yeni girişimi olduğuna işaret ederek, ABD ticaret politikasındaki sürekli değişimlerin iç tüketimi ve ekonomik büyümeyi etkileyeceğine dair endişelerin arttığını belirtti.

Fed Başkanı Powell, belirsizliklere işaret etti

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın kendini enflasyon ve istihdam hedeflerinin gerilim içinde olduğu zorlu bir senaryonun içinde bulabileceği uyarısında bulundu.

Artan belirsizliklere ve aşağı yönlü risklere rağmen ABD ekonomisinin hala sağlam bir konumda olduğunu belirten Powell, politikaların ekonomi üzerindeki etkilerinin oldukça belirsiz olduğuna dikkati çekti.

Powell, "Şimdilik, politika duruşumuzda herhangi bir ayarlama yapmayı düşünmeden önce daha fazla netlik beklemek için iyi bir konumdayız." diye konuştu.

Piyasadaki dalgalanmalara da değinen Powell, piyasaların çok fazla belirsizlikle mücadele ettiğini vurguladı. Powell, böylesine zorlu bir durumda olmasına rağmen piyasaların beklendiği gibi işlediğini söyledi.

Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, eğer ekonomide bir duraklama yaşanırsa ve enflasyon düşerse, faiz oranını hızla düşürmenin uygun olabileceğini kaydetti.

Yakın ve orta vadede daha yüksek enflasyon ve daha düşük büyüme ve istihdam riskleri gördüğünü belirten Hammack, bunun para politikası için zorluk olabileceğini dile getirdi.

Makroekonomik veri tarafında ABD'de perakende satışlar, martta aylık bazda yüzde 1,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,81'e çıkarken, mortgage başvuruları yüzde 8,5 azaldı.

ABD'de sanayi üretimi, martta yüzde 0,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti. Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,4 puan azalışla yüzde 77,8'e geriledi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, 4 baz puan azalışla yüzde 4,28'e geriledi.

Piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi de yaklaşık yüzde 9 artışla 32,75 değerine çıktı.