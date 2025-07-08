New York borsası düşüşle kapandı

ABD'nin diğer ülkelere yönelik gümrük tarifeleri ekonomik görünüm üzerinde etkili olmaya devam ederken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, tarife mektuplarında belirtilen gümrük vergisi oranlarının 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacağını ve bu sürenin uzatılmayacağını kaydetti.

Kabine toplantısında da yakında ilaç tarifelerine dair bir duyuru yapacaklarını belirten Trump, şirketlere ABD'de üretime başlamaları için 1-1,5 yıl süre tanıyacaklarını vurguladı.

Trump, "Bu sürenin sonunda yüzde 200 gibi çok çok yüksek bir oranda gümrük vergisine tabi olacaklar." ifadesini kullandı.

Bugün bakır ithalatına yönelik yüzde 50 tarife getireceklerini duyuran Trump, çiplere yönelik tarifeleri de yakında açıklayacağını bildirdi.

Trump ayrıca Avrupa Birliği'ne (AB) tarife mektubu göndermelerine muhtemelen iki gün kaldığını belirterek, mektupların da bir ticaret anlaşması olduğunun altını çizdi.

Sosyal medya hesabından başka bir paylaşımda bulunan Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Trump, yapılan bir çalışmanın tarifelerin enflasyon üzerinde etkisinin olmadığını ve ithalat fiyatlarının düştüğünü gösterdiğine işaret ederek "Birileri bu yeni çalışmayı, aylardır var olmayan enflasyon hakkında bebek gibi sızlanan ve doğru olanı yapmayı reddeden 'çok geç' Jerome Powell'a göstermeli. Faiz oranlarını düşür Jerome, şimdi tam zamanı." ifadelerine yer verdi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, haziranda 0,2 puan azalarak yüzde 3 oldu.

Ülkede tüketici kredileri de mayısta 5,1 milyar dolarla beklentilerin altında artış kaydetti.