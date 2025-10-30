New York borsası düşüşle kapandı

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesinden çıkan olumlu mesajlara rağmen pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Kurumsal tarafta, dün bilançosunu yayımlayan teknoloji şirketlerinden Meta ile Microsoft'un hisselerindeki düşüş, piyasaların negatif seyrine katkı yaptı.

Meta'nın hisseleri, beklentilerin üzerinde kar ve gelire rağmen sermaye harcamaları görünümünü yükseltmesi sonrasında yüzde 11'in üzerinde değer kaybetti.

Bu mali yılda sermaye harcamalarının hızlanacağını belirten Microsoft'un hisseleri de yüzde 3'e yakın azaldı.

Analistler, yatırımcıların hem Meta hem de Microsoft'un artan harcama beklentilerinden endişe duymaya başladığını ifade etti.

Google Cloud ve YouTube reklamlarından elde edilen gelirlerin desteğiyle güçlü finansal sonuçlar açıklayan Alphabet'in hisseleri ise yüzde 2,5 yükseldi.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın aralıkta faiz indirimine gidilmeyebileceğini ima etmesinin de piyasalarda risk iştahını azalttığını belirtti.

Bugün Apple ile Amazon'un yayımlayacağı bilançolar da takip edilecek.