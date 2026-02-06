New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 590 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,20 azalarak 48.908,41 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,23 azalışla 6.798,11 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,59 kayıpla 22.540,59 puana indi.

Yapay zekayla ilgili endişeler, teknoloji hisselerini baskı altına alırken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Analistler, şirketlerin yapay zekaya yaptığı büyük harcamaların kısa sürede somut ve ölçülebilir kazançlara dönüşüp dönüşemeyeceği ve yüksek değerlemelerin sürdürülebilirliği konusunda yatırımcı kaygılarının arttığını belirtti.

Şirket bilançoları yakından takip edilirken, Alphabet’in bilançosunun şirketin yapay zeka harcamalarını artırmayı planladığına işaret etmesi sonrası teknoloji hisselerindeki kayıplar derinleşti.

Dün, piyasa kapanışının ardından finansal sonuçlarını açıklayan Alphabet'in geliri ve karı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde beklentileri aşsa da sermaye harcamalarının 2025 düzeyinin neredeyse 2 katına çıkacağını açıklaması sonrası hisseleri yüzde 0,6 geriledi.

Qualcomm hisseleri de 3 aylık dönemde gelir ve karının beklentilerin üzerinde olmasına rağmen küresel bellek sıkıntısı nedeniyle kazanç tahminlerinin beklentilerin altında kalmasının etkisiyle yüzde 8,5 değer kaybetti.

Piyasa kapanışının ardından bilançosunu açıklayacak Amazon’un hisseleri ise yüzde 4,4 düştü.

Analistler, hızla gelişen yapay zeka araçlarının yazılım şirketlerine olan talebi azaltarak sektörde kar marjlarının daralmasına yol açabileceğine dair endişelerle yazılım hisselerindeki satış baskısının da devam ettiğini aktardı. Oracle, CrowdStrike ve Salesforce hisseleri sırasıyla yüzde 6,9, yüzde 9,2 ve yüzde 4,8 geriledi.

Makroekonomik tarafta işgücü piyasasına ilişkin veriler takip edildi.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, Aralık 2025'te 6 milyon 542 bin ile Eylül 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 31 Ocak ile biten haftada, önceki haftaya kıyasla 22 bin kişi artarak 231 bine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas'ın açıkladığı ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarmaların sayısı da ocakta geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 118 artarak 108 bin 435'e çıktı ve 2009'dan bu yana kaydedilen en yüksek ocak ayı seviyesine ulaştı.