New York borsası düşüşle kapandı

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Jeopolitik gelişmeler risk iştahını törpülerken, ABD'de yıllık enflasyonun hızlandığına işaret eden veriler sonrasında çip hisselerindeki satış dalgasının sürmesiyle pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, piyasaların açılışından önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın anlaşmaya varmak konusunda "çok fazla zaman harcadığını" ve bu nedenle "bedelini ödemek zorunda kalacağını" belirtmişti.

Beyaz Saray'da da İran gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Trump, ABD'ye ait bir helikopterin düşürülmesinin ardından İran'a saldıracaklarını ve buna hakları olduğunu savunarak, "Dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız." dedi.

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin endişelerin derinleşmesiyle Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 2,4 artarak 93,65 dolar olurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 2,8 artışla 90,65 dolardan alıcı buldu.

Öte yandan, Trump, sosyal medya hesabından, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerleri ve ticari gemileri desteklemek amacıyla gizli görev yürüttüğünü belirterek, 100 milyon varilden fazla petrolün boğazdan geçerek piyasaya ulaştığını kaydetti.

ABD'de bugün açıklanan veriler ise ülkede yıllık enflasyonun, enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle mayısta hız kazandığını ortaya koydu.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,2 ile beklentilere paralel arttı. Yıllık enflasyon Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Enflasyonu dizginlemeye yönelik daha sıkı para politikası ihtimalinin fiyatlanması ve teknoloji sektöründeki "aşırı değerlemelere" ilişkin endişeler, çip şirketleri başta olmak üzere teknoloji hisselerini aşağı çekti.

Broadcom'un hisseleri yüzde 5,1, AMD'nin hisseleri yüzde 4,9, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 4,7, Nvidia'nın hisseleri yüzde 3,7, Alphabet ile Amazon'un hisseleri yüzde 2,5, Microsoft'un hisseleri yüzde 1,5 ve Intel'in hisseleri yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.