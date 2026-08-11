New York borsası düşüşle kapandı

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ABD ile İran arasındaki gerilimin yakın zamanda bir çözüme kavuşacağına ilişkin beklentilerin zayıflaması ve petrol fiyatlarındaki yükseliş piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu.

Orta Doğu'daki gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik beklentiler yatırımcıların odağında yer alırken, ABD ile İran arasındaki diplomatik girişimlere dair belirsizlik devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşamamaları durumunda bu ülkeye yönelik büyük bir saldırı yapma ihtimallerinin halen olduğunu dile getirdi.

İran'ın bir anlaşmaya imza atmak için savaş tazminatı talep ettiğini belirten Trump, asıl Tahran'ın tazminat ödemesi gerektiğini savundu.

Orta Doğu'daki gerilimin çözümüne ilişkin iyimserliğinin azalması petrol fiyatlarını yukarı çekti.

Yüksek petrol fiyatları enflasyon endişelerini canlı tutarken ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verileri yakından takip edilecek.

Geçen hafta ABD'de tarım dışı istihdamın temmuzda beklenmedik şekilde azaldığını gösteren verilerin ardından, 12 Ağustos'ta açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile 13 Ağustos'ta açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinde ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının geleceğine ilişkin daha fazla ipucu aranacak.

Kurumsal tarafta ise ABD'li çip şirketi Intel'in taahhütlü adi hisse senedi arzıyla 15 milyar dolar kaynak sağlamayı planladığını duyurmasının ardından hisseleri yüzde 4,1 değer kaybetti.