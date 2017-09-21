New York borsası, Fed etkisinde düşüşle kapandı
New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz oranını artırma ihtimalinin güçlenmesiyle günü satış ağırlıklı tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 53,36 puan (yüzde 0,24) düşüşle 22.359,23 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 7,64 puan (yüzde 0,30) azalışla 2.500,60 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 33,12 puan (yüzde 0,51) değer kaybıyla 6.422,69 puandan kapandı.
Fed Başkanı Janet Yellen, dün yaptığı sunumda, enflasyonun Fed'in hedefi olan yüzde 2'lik seviyenin altında devam etmesine işaret ederek, "Eğer yüzde 2'nin altında kalma durumu kalıcı olursa o zaman biz para politikasıyla buna müdahale edebiliriz." ifadesini kullanmıştı.
Kaynak: AA