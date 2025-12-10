New York borsası Fed öncesi düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yatay seyirle 47.573,96 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,1 azalışla 6.833,49 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 kayıpla 23.536,00 puana indi.

Fed'in politika faizini bugün 25 baz puan indireceğine dair beklentiler öne çıkarken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Analistler Fed yetkililerinin ekonomik projeksiyonları ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların piyasaların seyrinde etkili olacağını belirtti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in başına geçecek yeni isim için kimi istediğine dair "oldukça iyi bir fikri olduğunu" söyledi.

Mevcut başkan Powell'a yönelik eleştirilerini de sürdüren Trump, "Fed'in kötü bir başkanı var, bir değişiklik yapacağız." dedi.

Trump, Fed Yönetim Kurulu'nda Powell da dahil olmak üzere Biden tarafından dört üyenin atamasının "otomatik imza" ile onaylanmış olabileceğini duyduğunu belirterek, bunu inceleyeceklerini söyledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 ile piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

Oracle'ın piyasa kapanışından sonra açıklayacağı bilançosu da takip edilecek.