New York borsası güne karışık seyirle başladı.

Çin ile ABD'den temsilcilerin Londra'daki ticaret görüşmeleri ikinci gününde devam ederken, pay piyasalarında açılışta karışık seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinin ardından iki ülkeden temsilciler dün Londra'da bir araya gelmişti.

Görüşmelerde ABD tarafını temsil eden Hazine Bakanı Scott Bessent, toplantıların güzel geçtiğini söylerken, Ticaret Bakanı Howard Lutnick toplantıyı verimli olarak nitelendirmişti.

Trump da Çinli yetkililerle Londra'da yapılan ticaret görüşmelerinden iyi haberler aldığını ifade etmişti.

Analistler, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında tarife restleşmeleriyle başlayan ticari gerginliklerin kalıcı olarak giderilmesi için yapılan görüşmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Konuya ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirten analistler, görüşmelerde nadir toprak elementleri ihracatı ile bazı stratejik teknolojilerdeki kısıtlamaların ele alınmasının beklendiğini kaydetti.