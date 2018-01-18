New York borsası güne yatay başladı
New York borsası, beklentilerin altında gelen makro ekonomik verilerin ardından güne yatay başladı.
Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 6,11 puan (yüzde 0,02) düşüşle 26.109,54 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,83 puan (yüzde 0,07) azalışla 2.800,73 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 3,59 puan (yüzde 0,05) değer kaybıyla 7.294,69 puandan açıldı.
Her üç endeks dünü rekor seviyelerden tamamlamıştı.
ABD Ticaret Bakanlığının bugün açıklanan verilerine göre, ülkede konut başlangıçları aralıkta bir önceki aya göre yüzde 8,2 azaldı. Son 3 ayın ilk düşüşünü kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 1,7 düşüş yönündeydi.
Ayrıca, ocak ayı Philadelphia Fed iş dünyası görünüm Endeksi de 22,2’ye inerek 24,8 düzeyindeki beklentinin altında kaldı.
Kaynak: AA