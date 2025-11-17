New York borsası haftaya düşüşle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,27 azalarak 47.020,26 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 azalışla 6.709,92 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 kayıpla 22.783,43 puana geriledi.

Şirket bilançoları ve ekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanmasının geçen hafta sona ermesinin ardından bu hafta açıklanmaya başlayacak ekonomik veriler yakından izlenecek.

Hükümetin kapalı olduğu süreçte açıklanamayan kritik verilerden biri olan eylül ayına ilişkin istihdam raporu perşembe günü yayımlanacak.

Para piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 57 seviyesinde fiyatlanırken Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) çarşamba günü yayımlanacak son toplantısına ilişkin tutanaklar faiz patikasına ilişkin beklentiler açısından yakından takip edilecek.

Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, geçen ay yapılan 25 baz puanlık faiz indiriminin, iş gücü piyasasına yönelik artan riskler ve enflasyon risklerindeki son dönemdeki hafif azalış dikkate alındığında uygun bir adım olduğunu, bundan sonraki olası faiz indirimlerinde ise yavaş ilerlenmesi gerektiğini ifade etti.

Şirket bilançoları da yatırımcıların gündeminde olmaya devam ederken bu yıl yapay zekayla ilgili hisselerdeki yükselişe öncülük eden çip üreticisi Nvidia'nın çarşamba günü açıklanacak finansal sonuçları yakından takip edilecek.

Ayrıca, Walmart, Home Depot, Target gibi ABD'li perakende devlerinin bilançoları da bu hafta yatırımcıların radarında olacak.