New York borsası haftaya düşüşle başladı

Orta Doğu'da gerilimlerin sonlanabileceğine yönelik umutlar, ABD-İran görüşmelerinden elde edilen ilk sonuçlarla yerini tedirginliğe bırakırken pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında negatif seyir izlendi.

Hafta sonu Pakistan'da yürütülen görüşmelerde taraflar, özellikle nükleer materyaller ile Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konularında anlaşmazlığa düştü.

ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu görüşmelere dair açıklamasında, İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini ve "ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını" bildirdi.

Ayrıca Trump, donanmanın Hürmüz Boğazı'nı bloke etmesine NATO ve Körfez ülkelerinin de destek olacağını öne sürdü.

Analistler, Orta Doğu'daki gerilimlerin müzakere masasında da sürdüğünü ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin belirsizliğin devam ettiğini belirterek, yatırımcıların ateşkes sonrası çatışmaların yeniden alevlenebileceği yönündeki korkularının arttığını kaydetti.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yaklaşık yüzde 7 artarak 101,72 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 7'nin üzerinde artışla 103,53 dolardan alıcı buldu.

Kurumsal tarafta ise Goldman Sachs'ın hisseleri, bugün açıkladığı bilançosunda beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmesine karşın yüzde 3 azalışla güne başladı.

Bu hafta, ABD'nin diğer büyük bankalarından JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley ve Bank of America da yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını yayımlayacak.