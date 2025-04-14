New York borsası haftaya yükselişle başladı

Bazı teknoloji ürünlerinin karşılıklı tarifeler kapsamında değerlendirilmeyeceğine dair açıklamalar teknoloji hisselerini desteklerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu tarafından yayımlanan düzenlemeye göre, bilgisayarlar, akıllı telefonlar, çipler, çip üretiminde kullanılan makineler, işlemciler, modemler, güneş panelleri gibi ürünler karşılıklılık esaslı tarifeler yerine mevcut tarifelere göre değerlendirilecek.

ABD Başkanı Donald Trump da herhangi bir tarife istisnası olmadığını belirterek, Ulusal Güvenlik Tarife İncelemeleri kapsamında yarı iletkenler ve tüm elektronik tedarik zincirini ele alacaklarını ifade etti.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerde bazı teknoloji ürünlerine tanınan muafiyetin kısa ömürlü olacağının sinyalini verdi.

Belirsizlik sürüyor

Analistler, bazı teknoloji ürünlerinin karşılıklı tarifelerden muaf tutulmasının, büyük teknoloji şirketleri için önemli bir kazanç olduğunu ancak önemli oranda belirsizliğin sürdüğünü belirterek, tarife müzakerelerine ilişkin iyimserliğin ise arttığını söyledi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 8 baz puan azalışla yüzde 4,41'e geriledi.

Piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi yaklaşık yüzde 15 düşerek 32 değerine indi.

Apple'ın hisseleri yaklaşık yüzde 6, Tesla'nın hisseleri yüzde 3, Meta, Alphabet ve Nvidia'nın hisseleri yüzde 2'den fazla ve Microsoft ile Amazon'un hisseleri yüzde 1 yükseldi.

Bugün bilançosunu yayımlayan ve beklentilerin üzerinde kar açıklayan ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın hisseleri de yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.