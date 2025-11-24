New York borsası haftaya yükselişle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 artarak 46.351,93 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,51 artışla 6.636,54 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 kazançla 22.482,15 puana çıktı.

Fed'in aralıkta faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentiler güçlenirken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

New York Fed Başkanı John Williams'ın geçen hafta iş gücü piyasasının zayıflamasıyla kısa vadede faiz oranlarının yeniden düşürülmesi için alan gördüğünü söylemesi, piyasalarda risk iştahını artırmıştı.

Boston Fed Başkanı Susan Collins ise hafta sonu Fed'in bir sonraki politika toplantısında faiz oranlarının düşürülmesi konusunda tereddütlü olmak için nedenler gördüğünü belirtti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da bugün iş gücü piyasasına dair endişelerine değinerek, aralık ayı toplantısında faiz indirimi yapılmasını savunduğunu ifade etti.

Analistler, artan faiz indirimi beklentilerine rağmen Fed'in gelecek ayki para politikası toplantısında üyeler arasında fikir ayrılıkları olabileceğine dair risklerin devam ettiğini söyledi.

ABD'de federal hükümetin kapanması dolayısıyla yayımlanması aksayan eylül ayı üretici fiyat endeksi ve perakende satış verilerinin yarın açıklanacağına işaret eden analistler, söz konusu verilerin Fed'in gelecek politikalarına dair daha fazla ipucu verebileceğini kaydetti.