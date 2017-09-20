New York borsası 'karışık' kapandı
New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranını sabit tutmasının ardından günü "karışık" seyirle tamamladı.
New York borsasında, Dow Jones Sanayi Endeksi 41,79 puan (yüzde 0,19) artışla 22.412,59 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 1,59 puan (yüzde 0,06) yükselişle 2.508,24 puana ulaştı. Böylece her iki endeks rekor seviyeden kapandı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 5,28 puan (yüzde 0,08) değer kaybıyla 6.456,04 puana geriledi.
Fed, bugün yaptığı açıklamada, politika faizini sabit tutarken bilançosunu ekim ayında küçültmeye başlayacağını bildirdi.
Kaynak: AA