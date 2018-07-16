New York borsası "karışık" kapandı
New York borsası, haftanın ilk işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 44,95 puan (yüzde 0,18) artışla 25.064,36 puana yükseldi.
Standard & Poor's 500 Endeksi ise 2,88 puan (yüzde 0,1) azalışla 2.798,43 puana gerilerken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 20,26 puan (yüzde 0,26) düşüşle 7.805,72 puandan kapandı.
Standard & Poor's 500 Endeksi ise 2,88 puan (yüzde 0,1) azalışla 2.798,43 puana gerilerken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 20,26 puan (yüzde 0,26) düşüşle 7.805,72 puandan kapandı.
Kaynak: AA