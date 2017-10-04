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New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York borsası karışık seyirle açıldı
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New York borsası açılışında, Dow Jones Sanayi Endeksi 9,35 puan (yüzde 0,04) artışla 22.651,02 puana yükseldi.

Standard & Poor's 500 Endeksi ise 0,64 puan (yüzde 0,03) düşüşle 2.533,94 puanla yatay seviyeden açılırken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 5,49 puan (yüzde 0,08) değer kaybıyla 6.526,22 puana geriledi.

Açılışta, küresel internet televizyon ağı Netflix'in hisse başına değeri yüzde 3,1 prim yaparken, Apple ve Microsoft hisseleri sırasıyla yüzde 0,8 ve yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

Kaynak: AA

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